https://static.news.ru/photo/3b64ce30-b854-11e9-a1cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Житель Казани забил до смерти девятимесячную девочку из-за её плача.

Из предварительных данных известно, что накануне произошедшего, 5 августа, к матери ребёнка пришёл в гости знакомый. Женщина оставила его посидеть с дочерью, а сама отправилась в магазин. Следствием было установлено, что девочка стала капризничать и обвиняемый её избил.

Вернувшись домой, женщина обнаружила на теле ребенка травмы, однако в медицинское учреждение не обратилась. В результате через несколько часов девочка скончалась, — сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Татарстан.

Ранее News.ru писал, что следствие завершило расследование по делу убийства девятилетней девочки в Иркутской области. Выяснено, что 44-летний мужчина обманом заманил ребёнка в свой гараж и там расправился с ним.