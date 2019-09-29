Суд в Ижевске приговорил к четырём годам колонии ранее судимого местного жителя за кражу мобильного телефона и денег.
Согласно материалам уголовного дела, гаджет мужчина похитил, находясь на рабочем месте. После этого, он воспользовался установленным в аппарате приложением «Мобильный банк» и снял со счёта владелицы телефона 16 тысяч рублей.
Свою вину в совершении краж злоумышленник признал и возместил пострадавшей ущерб.
Приговор, вынесенный судом, пока в законную силу пока не вступил, сообщатся на
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