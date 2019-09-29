https://static.news.ru/photo/82415c84-8964-11e9-9d71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Суд в Ижевске приговорил к четырём годам колонии ранее судимого местного жителя за кражу мобильного телефона и денег.

Согласно материалам уголовного дела, гаджет мужчина похитил, находясь на рабочем месте. После этого, он воспользовался установленным в аппарате приложением «Мобильный банк» и снял со счёта владелицы телефона 16 тысяч рублей.

Свою вину в совершении краж злоумышленник признал и возместил пострадавшей ущерб.

Приговор, вынесенный судом, пока в законную силу пока не вступил, сообщатся на сайте прокуратуры Удмуртии.

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