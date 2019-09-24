https://static.news.ru/photo/60337470-dedb-11e9-ba7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Ранее судимые женщины ограбили 80-летнюю пенсионерку в городе Анжеро-Судженске под предлогом помощи с транспортировкой сумок с продуктами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

80-летняя местная жительница возвращалась с продуктами из магазина. Когда пенсионерка подошла к дому, к ней обратились две незнакомые женщины. Они предложили пожилой горожанке помочь донести тяжелые сумки до квартиры, — говорится на сайте ведомства .

Уже находясь в подъезде дома, одна из «помощниц» вырвала ношу из рук пенсионерки, затем подельницы сбили её с ног и скрылись с похищенным на общую сумму две тысячи рублей.

Подозреваемых задержали, ими оказались ранее судимые 50-летние местные жительницы. На них заведено уголовное дело по статье «Грабёж».

Как писал News.ru, ранее СК предъявил обвинения двум мужчинам, которые по версии следствия забили до смерти жителя Зеленограда и похитили у него мобильный телефон.