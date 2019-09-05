Следственный отдел ОМВД РФ по Северскому району Краснодарского края завершил расследование уголовного дела о краже русского мини-тойтерьера. Подозреваемой женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
Местная жительница заявила о пропаже животного, оценив ущерб в 11 тысяч рублей, сообщает
Как установило следствие, обвиняемая пришла в гости к хозяйке животного и похитила собаку, воспользовавшись удобным моментом.
В ходе досмотра места жительства задержанной тойтерьер был обнаружен и благополучно возвращён потерпевшей. Материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением переданы в суд.
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