Жительница Новосибирской области напала с ножом на троих человек — на каждого по очереди, сообщает Сиб.фм. По данным следствия, она убила мужчину, ранила другого мужчин и женщину. Дело расследовано и направлено в суд.

Сначала 44-летняя женщина напала на знакомую, с которой пила алкоголь. Затем встретила другого знакомого, поругались, напала и на него — мужчина скончался в больнице. Через некоторое время она нанесла удар ножом в бедро следующему пострадавшему.

В отношении неё возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» и п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением оружия».

В ходе следствия в отношении фигурантки была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершённых преступлениях она признала в полном объёме, — сообщили в СК.

Ранее в одном из жилых домов Иркутска мужчина напал на экипаж ППС. Сотрудники прибыли на вызов из-за бытового конфликта. В подъезде на одного из них напал мужчина и нанёс ранение ножом в шею. Напарник полицейского применил против нападавшего физическую силу, а сам пострадавший выстрелил в него из табельного оружия и ранил. При этом злоумышленник успел нанести ранение и второму полицейскому.