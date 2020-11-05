Жительница Москвы заказала убийство отца из-за жилья

https://static.news.ru/photo/879478ac-1f71-11eb-8b77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов задержали 47-летнюю жительницу Москвы, которая заказала убийство собственного отца, не поделив с ним квартиру.

За совершение преступления женщина была готова заплатить полтора миллиона рублей. Пока она искала исполнителя, о её планах стало известно полиции. Сотрудники правоохранительных органов отслеживали встречи и переговоры женщины с людьми, которые выступали в роли наёмных убийц.

Они также предупредили отца женщины о готовящемся преступлении, а затем инсценировали его смерть. После того, как заказчица передала «исполнителям» часть средств за убийство, её задержали.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к убийству по найму (ч.1 ст.30, ч.ч.4,5 ст.33, п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ). Ей предъявлено обвинение, решается вопрос о заключении под стражу, сообщается на сайте главка СКР по Московской области.

Ранее NEWS.ru писал об убийстве депутат горсовета Выборга Александра Петрова. По версии следствия, оно является заказным. Один из офицеров МВД в отставке предположил, что парламентария могли убить из мести.