Жители посёлка обрадовались убийству бандита, на которого жаловались Путину

Жители посёлка Умба Мурманской области поздравляют друг друга после убийства бандита Виктора Тимченко, на которого жаловались Путину, пишет «Газета.Ru». По словам местных жителей, им жалко молодого человека, который совершил преступление. Тем не менее многие рассказали, что не видели другого выхода.

Умба выдохнула. Жители поздравляют друг друга со случившимся. Тем не менее ещё остались некоторые опасения за свою жизнь, — рассказала жительница посёлка.

Она пояснила, что Тимченко ранее был замечен с гранатой в руках, а местные полицейские бездействовали. Она добавила, что он избивал свою первую жену, которая пыталась скрыться от него в полицейском участке. При этом назвала Виктора трусом, который собрал вокруг себя «слабохарактерных помощничков».

Ранее стало известно, что криминального авторитета Виктора Тимченко убил местный житель после того, как бандит пригрозил родным мужчины насилием. По словам местных жителей, старший брат убитого авторитета насиловал мужчин, а полиция бездействовала. Жители посёлка обращались к Путину с просьбой о помощи летом 2020 года. Местные жители сообщали, что братья Тимченко избивали сельчан, заставляли брать в рабство людей и угрожали убийством.