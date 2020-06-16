Житель Ульяновска попытался съесть сердце знакомой

https://static.news.ru/photo/151f687c-afd2-11ea-9d91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

37-летний жителя Ульяновска подозревают в убийстве его знакомой. По некоторым данным, мужчина после преступления попытался съесть сердце своей жертвы.

Подробности инцидента приводит пресс-служба Следственного управления СКР по Ульяновской области. В декабре 2019 года в пригороде Ульяновска страдающий психическим заболеванием мужчина ударил ножом в шею свою 45-летнюю знакомую. Женщина скончалась на месте от полученной раны. До этого убийца и его жертва в течение нескольких дней распивали алкогольные напитки, как установили следователи.

Тело погибшей мужчина спрятал в подполе кухни и скрылся с места убийства, однако позже был задержан в Засвияжском районе Ульяновска. В ходе расследования преступления следователи собрали достаточную доказательную базу и направили дело в суд, настаивая на применении к подозреваемому принудительного лечения.

Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что, перед тем как скрыться с места преступления, убийца отрезал своей жертве грудь и попытался извлечь и съесть её сердце, однако по каким-то причинам не исполнил задуманного.

Ранее NEWS.ru сообщал о задержании в Новосибирской области местного жителя, у которого в подвале хранились человеческие останки. Мужчину подозревают в каннибализме.