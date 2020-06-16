Житель Ульяновска попытался съесть сердце знакомой

37-летний жителя Ульяновска подозревают в убийстве его знакомой. По некоторым данным, мужчина после преступления попытался съесть сердце своей жертвы.
Подробности инцидента приводит пресс-служба Следственного управления СКР по Ульяновской области. В декабре 2019 года в пригороде Ульяновска страдающий психическим заболеванием мужчина ударил ножом в шею свою 45-летнюю знакомую. Женщина скончалась на месте от полученной раны. До этого убийца и его жертва в течение нескольких дней распивали алкогольные напитки, как установили следователи.
Тело погибшей мужчина спрятал в подполе кухни и скрылся с места убийства, однако позже был задержан в Засвияжском районе Ульяновска. В ходе расследования преступления следователи собрали достаточную доказательную базу и направили дело в суд, настаивая на применении к подозреваемому принудительного лечения.
Источник в правоохранительных органах
Ранее NEWS.ru сообщал о задержании в Новосибирской области местного жителя, у которого в подвале хранились человеческие останки. Мужчину подозревают в каннибализме.
Добавьте наши новости в избранные источники