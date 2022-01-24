Житель села убил жену и её сестру, а после покончил с собой

Житель Республики Татарстан зарезал свою супругу и её 18-летнюю сестру Сабрину. Убийство случилось всего лишь через два дня после того, как молодая пара сыграла свадьбу 20 января. Позднее мужчина покончил с собой, сообщает kazanfirst.ru.

Убийцей оказался 25-летний мужчина по имени Тимур, который проживал со своей 21-летней супругой Софией на Центральной улице в селе Мелекес.

После совершённого злодеяния преступник не стал обращаться в правоохранительные органы, он решил уехать в Набережные Челны. Выяснилось, что в городе он заказал сеанс массажа. За услуги мужчина платить отказался, вместо этого он сначала сильно избил сотрудницу салона, а далее, с её слов, изнасиловал.

Спустя несколько часов полиция обнаружила тело преступника в машине на трассе возле Елабуги. Он совершил суицид.

Ранее, за несколько часов до наступления нового года в семье вспыхнул конфликт, в результате которого 66-летний мужчина нанёс около пяти смертельных ударов ножом своему 42-летнему сыну. Родственники поссорились за праздничным столом после распития алкогольных напитков.