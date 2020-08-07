Житель Петербурга во время секса забил до смерти 55-летнюю актрису

https://static.news.ru/photo/b1b1b8ca-d8c7-11ea-8a88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге 38-летний мужчина расправился со своей 55-летней возлюбленной. Во время любовных утех он свернул женщине шею. Убийство произошло в комнате коммунальной квартиры в доме на набережной реки Фонтанки.

По версии следствия, погибшая по имени Наталья приехала домой к кладовщику Василию, с которым встречалась. По неизвестной пока причине, возлюбленный накинулся на женщину с кулаками прямо во время сексуального контакта. Злоумышленник сломал женщине рёбра, а потом свернул шею. Это установила медицинская экспертиза.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего). Мужчина находится под стражей.

Как сообщает РЕН ТВ, убитая работала распространителем театральных билетов, а также была актрисой второго плана. Её однокурсница с журфака УРГУ рассказала журналистам, что женщина не смогла реализовать себя в актёрской профессии. Она была готова сниматься в массовках и эпизодах, состояла в группе по подбору актёров в социальных сетях.

Мы учились на одном курсе на журфаке УРГУ. С тех пор не виделись, только переписывались. Мы с ней обсуждали мой любимый фильм «Дылда». Она огорчалась, что потратила много времени на морозе, но ни один кадр не попал фильм, — рассказала подруга убитой.

NEWS.ru писал, что под Петербургом фрик-модель перерезала парню горло. Инцидент произошёл в посёлке Мга в Кудрово.