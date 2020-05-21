Криминал

Житель Петербурга получил 13 лет за крупную контрабанду наркотиков

16:08, 21 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд в Санкт-Петербурге приговорил 46-летнего местного жителя к 13 годам лишения свободы за контрабанду более 65 килограммов наркотиков.

Согласно материалам уголовного дела, осуждённый в 2019 году ввёз партию наркотиков в Россию из-за рубежа для последующей продажи. Реализовать запрещённый товар ему не удалось – его сотрудники полиции изъяли в ходе досмотра принадлежащего мужчине автомобиля.

Злоумышленник был признан виновным по статьям о контрабанде наркотических средств и покушении на их сбыт (п. «б» ч. 4 ст. 229.1 и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).  Отбывать назначенное наказание он будет в колонии строгого режима, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Ранее NEWS.ru писал, что российские силовики пресекли деятельность трансграничной этнической преступной группы, занимавшейся торговлей наркотиками. Они задержали пятерых злоумышленников и изъяли у них более 48 килограммов героина.

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