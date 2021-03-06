Житель Новосибирска описал в подробностях убийство 17-летней подруги

https://static.news.ru/photo/6297ecb8-7f53-11eb-a2f8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зарезавший свою несовершеннолетнюю подругу 19-летний житель Новосибирска рассказал, что убил её из-за денег, которые были нужны ему на наркотики. Об обстоятельствах преступления задержанный написал своей знакомой, собираясь покончить с собой.

Не повторяй моих ошибок. И вот теперь прощай. Я тебя очень любил как подругу. Но сейчас правда другого пути нет. Я убил человека, — цитирует РЕН ТВ его переписку.

Преступник признался также, что девушка «умирала минут пять», так как «нож тупой был». При этом он заявил, что ему очень жаль её мать.

Сначала она говорила «не надо». Просто представь, насколько это сюр. Посреди комнаты лежит труп. Я ещё некоторые моменты могу рассказать. Она пытается меня обнять, а у меня за пледом нож спрятан, — следует из его переписки.

При этом он также отметил, что наркотики полностью его «разрушили».

Как писал NEWS.ru, 7 марта в квартире дома по улице Кошурникова в Дзержинском районе Новосибирска было обнаружено тело девушки 2004 года рождения с 15 ножевыми ранениями. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено лицо, причастное к совершению данного преступления. Им оказался 19-летний сожитель девушки, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России. Парень попытался сбежать в Кемерово, но там его нашли и задержали.

Между тем в Telegram-каналах стали появляться подробности этой трагической истории. После того как юноша убил одну подругу, он забрал все деньги из квартиры и отправился из города на такси к другой. Автомобиль, в котором ехал подозреваемый, попал в ДТП, и парню пришлось добираться до Кемерово автостопом. Полицейские к тому моменту уже связались с кемеровчанкой, к которой направлялся молодой человек, и по их указанию она договорилась с подозреваемым о встрече в одном из торговых центров. Знакомые погибшей рассказали, что подозреваемый убил её из-за денег, которые нужны были на покупку наркотиков.