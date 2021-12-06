Женщина в Казани в отместку мужу избила ногами дочь

Жительница Казани опубликовала видео издевательств над собственной дочерью. На кадрах видно, как ребёнок падает на пол, а мать начинает избивать девочку в состоянии алкогольного опьянения, объясняя это тем, что её муж также издевался над ней. Видеозапись опубликовал Telegram-канал Baza.

Известно, что прокуратура Советского района Казани уже начала проверку в отношении женщины. Как заявили в ведомстве, семья поставлена на учёт, а ситуация находится «на особом контроле». Также представители прокуратуры отметили , что проверят работу органов опеки.

Ранее стало известно, что академовский маньяк Никита Лыткин умер в иркутской колонии после того, как «перестарался» при очередной «демонстративной» попытке суицида. Сейчас основной версией кончины осуждённого является неудачная попытка симулировать самоубийство.

Лыткин совершал преступления в паре с Артёмом Ануфриевым в иркутском Академгородке. На момент убийств ему не было 18 лет. Своих жертв они убивали с помощью молотков и холодного оружия. В 2013 году 17-летний Лыткин был приговорён к 24 годам лишения свободы, а его напарник — к пожизненному заключению.