Женщина-опекун убила двухлетнюю сироту в Тверской области

https://static.news.ru/photo/01884dc2-8a09-11ea-8a20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории Тверской области 26 апреля произошла трагедия — женщина-опекун задушила двухлетнюю девочку-сироту. Убийство случилось в деревне Кривцово Калининского района, сообщили журналистам представители СК РФ.

Отмечается, что правоохранители заподозрили женщину в совершении преступления по ходу расследования. Сотрудники СК РФ выяснили, что опекун задушила малолетнего ребёнка 2018 года рождения собственными руками.

В настоящее время убийца задержана. Следователи собрали необходимый доказательный материал, провели обыск дома женщины и опросили её соседей.

Представители СК в рамках уголовного дело об убийстве сироты также дадут оценку действиям органов опеки, передаёт РЕН ТВ.

Как ранее писал NEWS.ru, в Краснодаре 73-летний мужчина, проходивший лечение в отделении эндокринологии местной больницы, убил 39-летнего соседа по палате.

По словам пенсионера, в ночь на 18 апреля ему показалось, что он находится дома, а сосед якобы проник в его квартиру. Из-за этого он набросился на «обидчика» и задушил.