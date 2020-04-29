Женщина-опекун убила двухлетнюю сироту в Тверской области

На территории Тверской области 26 апреля произошла трагедия — женщина-опекун задушила двухлетнюю девочку-сироту. Убийство случилось в деревне Кривцово Калининского района, сообщили журналистам представители СК РФ.
Отмечается, что правоохранители заподозрили женщину в совершении преступления по ходу расследования. Сотрудники СК РФ выяснили, что опекун задушила малолетнего ребёнка 2018 года рождения собственными руками.
В настоящее время убийца задержана. Следователи собрали необходимый доказательный материал, провели обыск дома женщины и опросили её соседей.
Представители СК в рамках уголовного дело об убийстве сироты также дадут оценку действиям органов опеки,
Как ранее писал NEWS.ru, в Краснодаре 73-летний мужчина, проходивший лечение в отделении эндокринологии местной больницы, убил 39-летнего соседа по палате.
По словам пенсионера, в ночь на 18 апреля ему показалось, что он находится дома, а сосед якобы проник в его квартиру. Из-за этого он набросился на «обидчика» и задушил.
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