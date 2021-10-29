Женщина бросила троих детей в доме с трупом их брата

В Техасе в доме 35-летней афроамериканки полиция обнаружила тело ребёнка, который был убит год назад. По словам представителей правоохранительных органов, в доме одновременно находилось ещё трое детей семи, девяти и 15 лет. Известно, что мать убитого мальчика находится в тюрьме по другим обвинениям. Об этом сообщает CNN.

В пресс-службе полиции Хьюстона рассказали журналистам, что преступление совершил год назад в День благодарения партнёр женщины. В настоящее время он заключён под стражу и ожидает назначение даты судебного разбирательства. Эксперты-криминологи сообщили, что несовершеннолетнему были нанесены удары ногой, которые стали смертельными. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на британский ювелирный дом Graff Diamonds было совершено хакерское нападение, в результате которого злоумышленники получили данные состоятельных клиентов. В их числе оказались лидеры стран, известные актёры и магнаты.

По словам представителей ювелирного дома, данные бывшего президента США Дональда Трампа, телеведущей Опры Уинфри, а также английского футболиста Дэвида Бекхэма были среди электронных документов, которые были похищены. Эксперты в области кибербезопасности отметили, что преступники потребуют выкуп в виде перевода криптовалюты или в виде драгоценностей.