Жених избил беременную невесту из ревности перед походом в ЗАГС, сообщает KP.RU. Пострадавшая 30-летняя Нина (имена героев изменены) потеряла ребёнка, у неё тройной перелом челюсти и сломана глазная кость. Она отбилась от нападавшего ножом.

Женщина рассказала, что жених Олег сидел в колонии, когда они познакомились в соцсетях. Тогда его осудили за избиение до смерти.

По словам Нины, впервые он её избил в январе, пьяный, из ревности, на глазах у её дочери. Она написала заявление в полицию, но простила. Затем Нина узнала о беременности и пара решила заключить брак на неделе.

Олег уже неделю жил вместе со мной и дочкой, всё было хорошо. Но он снова перепил, стал мне хамить. Когда я убиралась на кухне, дал мне пощёчину — я даже не помню за что. Друзья в это время были на улице. Он этим и воспользовался, от пощёчины перешел к кулакам. Я три раза теряла сознание от боли: такого зверства не видела даже в кошмарах. Не знаю как, но смогла схватить нож, ударила Олега в ключицу, — рассказала женщина.

На шум прибежали гости, они вызвали скорую.

Олег вину отрицает, а Нину пострадавшей не считает, так как она угрожала его жизни. По словам женщины, мужчина предлагал её большие деньги, чтобы она в этот раз не писала заявление.

Ранее психолог Анастасия Вертинская рассказала, что для защиты от домашнего насилия нужно в первую очередь рассказать о нём. Она добавила, что мужчин на повторные избиения провоцирует безнаказанность и пресечь это важно законодательно, иначе не получится. Также, по словам психолога, пострадавшим нужна программа защиты.