Лассо из ремня: украинский насильник признался в новых убийствах россиянок

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Петербургский душитель Дмитро Вороненко признался еще в двух убийствах. Мужчина так торопился вернуться в колонию «Полярная сова», где уже отбывал пожизненный срок, что даже не захотел выслушать приговор. NEWS.ru рассказывает подробности о новых эпизодах в деле маньяка из нулевых.

Задушил колготками

21 апреля Дмитро Вороненко в очередной раз приговорили к пожизненному сроку. К четырем уже имевшимся в его криминальном досье смертельным жертвам добавились еще две — 28-летняя женщина и 12-летняя девочка.

Первую Вороненко, согласно его признательным показаниям, встретил 11 ноября 2005 года на проспекте Ветеранов, будучи пьяным.

«В ходе внезапно возникшего конфликта, злоумышленник напал на женщину и задушил ее руками и колготками. После убийства Вороненко похитил у жертвы телефон, а тело спрятал в ближайшей канаве, закидав его ветками», — рассказали в управлении СКР по Санкт-Петербургу.

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Затянул ремень на шее и изнасиловал

12-летнюю девочку Вороненко убил 26 сентября 2006 года. Согласно показаниям, мужчина затянул ремень на шее ребенка, прежде чем надругался над ней.

«[Вороненко], находясь на участке местности, прилегающей к каналу в Угольной гавани, напал сзади на идущую по дорожке 12-летнюю девочку, которую задушил локтем. После того как она потеряла сознание, злоумышленник перетащил ее в кусты, где сдавил ее шею ремнем, после чего совершил в отношении нее изнасилование и насильственные действия сексуального характера. После совершения преступления Вороненко скрылся с места происшествия», — доложили в Следственном комитете.

«Фонтанка» рассказывала, что 12-летняя жертва Вороненко оказалась в злополучном месте после ссоры с родителями. Спустя почти три месяца после убийства родители девочки приняли участие в программе «Жди меня».

Фото: t.me/SPbGS* Дмитро Вороненко

Отказался вновь слушать приговор

Увидев в суде журналистов, убийца подал ходатайство об оглашении приговора в его отсутствие. Просьбу удовлетворили, поэтому приговор судья зачитывал у пустой клетки.

Суд при этом снял один из пунктов обвинения, а именно убийство в Полежаевском парке с целью разбоя. Как уверял сам Вороненко, мобильный телефон жертвы он сразу выкинул.

Как пояснил изданию Мойка78 адвокат осужденного, решение об обжаловании приговора будет принято после изучения мотивировочной части судебного решения, но учитывая пожизненный срок, вынесенный ранее, мужчина вряд ли будет подавать апелляцию.

Убивать начал после УДО

Дмитрий Вороненко — уроженец Киргизской ССР, гражданин Украины. Городской суд Санкт-Петербурга приговорил его к пожизненному лишению свободы. На заседании судья заявлял, что Вороненко заслуживает исключительной меры, смертной казни, но эту меру невозможно применить из-за действия моратория.

Известно, что убивать мужчина начал только после освобождения по УДО в 2005 году, когда отбыл наказание за два эпизода изнасилования. Среди его первых жертв были две 11-летние девочки. Первую он изнасиловал и убил в декабре 2006 года, скинув труп в кучу мусора. Вторую — убил и задушил в мае 2007 года.

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