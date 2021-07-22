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Криминал

Застрелившего 9-летнюю девочку жителя Читы приговорили к 17 годам тюрьмы

06:09, 23 июля 2021
Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press
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Забайкальский краевой суд приговорил жителя Читы Василия Дунца, застрелившего 9-летнюю девочку, к 17 годам колонии строгого режима. Об этом сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Забайкалью Егор Марков. Его слова приводит ТАСС.

Марков отметил, что тяжесть совершённого преступления и его циничный характер вызвали широкий резонанс.

Совокупность представленных следствием доводов легла в основу обвинительного приговора. Дунцу назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, — сказал представитель регионального СКР.

Трагедия произошла 17 февраля 2021 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры с соседями взял ружьё и выстрелил сквозь входную дверь их квартиры. Находившаяся с другой стороны двери 9-летняя девочка получила смертельные ранения.

Ранее Дунец уже был судим по статье о нарушении ПДД, повлёкших по неосторожности тяжкий вред здоровью.

Ранее сообщалось, что убийца 8-летней девочки на Сахалине был приговорён к пожизненному заключению.

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