Зарезавшего свою подругу жителя Новосибирска отправили под арест

https://static.news.ru/photo/1198f442-80ac-11eb-89d6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд в Новосибирске арестовал 19-летнего местного жителя, зарезавшего свою несовершеннолетнюю подругу в ходе бытового конфликта. Об этом рассказали в следуправлении СКР по Новосибирской области.

Молодому человеку предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ходатайство об избрании ему меры пресечения исходило от следствия. Под стражей он проведёт два месяца — до 7 мая.

В ходе допроса обвиняемый дал признательные показания. В ходе их проверки на месте преступления молодой человек подтвердил свои слова. В настоящее время следствие проводит работу по установлению всех обстоятельств убийства. Расследование уголовного дела продолжается, сообщается на сайте ведомства.

Преступление было совершено 7 марта квартире дома по улице Кошурникова, где проживала 17-летняя девушка. По данным следствия, обвиняемый нанёс ей не менее 35 ранений кухонным ножом, от которых потерпевшая скончалась на месте. После этого убийца перевёл с банковской карты девушки на свою три тысячи рублей, забрал её ноутбук и мобильный телефон, которые в последующем сдал в ломбард, и покинул территорию Новосибирской области. Его задержали в городе Кемерово.

Как писал NEWS.ru, обвиняемый до задержания рассказал о совершённом преступлении своей знакомой. По его словам, он решился на убийство из-за того, что ему были нужны деньги на наркотики.