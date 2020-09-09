Замминистра энергетики Тихонов отказался признавать вину в мошенничестве

https://static.news.ru/photo/f176e642-f27b-11ea-8163-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Тихонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Задержанный заместитель министра энергетики РФ Анатолий Тихонов в ходе допроса заявил, что не имеет отношения к инкриминируемым ему преступлениям.

Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

В ходе допроса Тихонов заявил, что не причастен к каким-либо хищениям. Вину не признал, — сообщил собеседник агентства.

Как передавал NEWS.ru, Тихонова задержали 8 сентября по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Правоохранительные органы считают, что он участвовал в хищениях в ходе реализации госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики». По версии следствия, замминистра похитил часть из 968 млн рублей, выделенных Минэнерго для ФГБУ «Российские энергетическое агентство» на разработку государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса. Тихонов возглавлял ФГБУ с 2014 по 2019 годы, заместителем главы Минэнерго его назначили в июле 2019 года.

9 или 10 сентября следователи должны обратиться с ходатайством об избрании задержанному чиновнику меры пресечения.