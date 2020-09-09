16+

Рубрики

Медиа

Архив

Криминал

Замминистра энергетики Тихонов отказался признавать вину в мошенничестве

11:56, 09 сентября 2020
Анатолий Тихонов Анатолий Тихонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Задержанный заместитель министра энергетики РФ Анатолий Тихонов в ходе допроса заявил, что не имеет отношения к инкриминируемым ему преступлениям.

Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

В ходе допроса Тихонов заявил, что не причастен к каким-либо хищениям. Вину не признал, — сообщил собеседник агентства.

Как передавал NEWS.ru, Тихонова задержали 8 сентября по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Правоохранительные органы считают, что он участвовал в хищениях в ходе реализации госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики». По версии следствия, замминистра похитил часть из 968 млн рублей, выделенных Минэнерго для ФГБУ «Российские энергетическое агентство» на разработку государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса. Тихонов возглавлял ФГБУ с 2014 по 2019 годы, заместителем главы Минэнерго его назначили в июле 2019 года.

9 или 10 сентября следователи должны обратиться с ходатайством об избрании задержанному чиновнику меры пресечения. 

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео