Замминистра энергетики Тихонов отказался признавать вину в мошенничестве

Задержанный заместитель министра энергетики РФ Анатолий Тихонов в ходе допроса заявил, что не имеет отношения к инкриминируемым ему преступлениям.
Об этом ТАСС
В ходе допроса Тихонов заявил, что не причастен к каким-либо хищениям. Вину не признал, — сообщил собеседник агентства.
Как передавал NEWS.ru, Тихонова задержали 8 сентября по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Правоохранительные органы считают, что он участвовал в хищениях в ходе реализации госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики». По версии следствия, замминистра похитил часть из 968 млн рублей, выделенных Минэнерго для ФГБУ «Российские энергетическое агентство» на разработку государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса. Тихонов возглавлял ФГБУ с 2014 по 2019 годы, заместителем главы Минэнерго его назначили в июле 2019 года.
9 или 10 сентября следователи должны обратиться с ходатайством об избрании задержанному чиновнику меры пресечения.
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