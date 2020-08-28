Замглавы «Аэрофлота» может быть причастен к крупным хищениям

https://static.news.ru/photo/d0eb7b32-e965-11ea-8010-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ расследуют причастность заместителя гендиректора авиакомпании «Аэрофлот» Владимира Александрова к хищениям при строительстве объектов организации на сумму больше $10 млн.

Об этом журналистам ТАСС рассказал источник в силовых структурах.

ФСБ России продолжает проверку в отношении деятельности «Аэрофлота», в том числе по текущим строительным объектам, к хищениям при строительстве которых имел отношение Александров, — рассказал информатор.

По его словам, в ходе расследования силовики получили показания от бывших работников компании, которые могут стать основанием для возбуждения новых уголовных производств.

Ранее NEWS.ru писал о задержании в Москве советника по информационной политике главы Роскосмоса Ивана Сафронова. ФСБ сообщила, что подозревает бывшего журналиста в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности России. Дома у Сафронова и его бывшей девушки, журналистки Таисии Бекбулатовой, прошли обыски. 13 июля бывшему работнику СМИ официально предъявили обвинение в госизмене.