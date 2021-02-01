Замена условного срока Навальному: текстовый онлайн

В 11:00 по московскому времени Симоновский суд Москвы рассмотрит иск ФСИН о замене Алексею Навального условного срока по делу «Ив Роше» на реальный — 3,5 года лишения свободы. На это же время сторонники оппозиционного политика назначили акцию протеста с требованием его освобождения. В 2014 году Навальный был признан виновным в совершении мошеннических действий в отношении компании «Ив Роше» и легализации денежных средств, приобретённых преступным путём. Согласно приговору суда, в 2008-м Алексей и его брат Олег убедили предприятие заключить невыгодный контракт на осуществление транспортных услуг, чем нанесли ущерб на 26 млн рублей. В то же время сторонники Навального, а также многие наблюдатели считали уголовное дело сфальсифицированным. Сам оппозиционный политик с 19 января 2021 года находится под арестом в СИЗО «Матросская тишина» после того, как его задержали в аэропорту по прилёту в Россию из Германии, где он проходил лечение после своего предполагаемого отравления. ФСИН обвиняет Алексея Навального в уклонении от контроля уголовно-исполнительной инспекции и считает это нарушением ограничительных мер, наложенных судом в рамках условного срока. Генпрокуратура уже заявила, что поддержит иск. NEWS.ru ведёт текстовый онлайн из зала суда.