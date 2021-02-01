Замена условного срока Навальному: текстовый онлайн

Чуть больше полутора месяцев длилось следствие по делу муниципального депутата Юлии Галяминой, и сегодня, 18 декабря, в суде состоялись прения. Гособвинение запросило в качестве наказания реальный срок лишения свободы, а сама Галямина произнесла последнее слово. Подробности — в материале NEWS.ru.

Судебное заседание началось с небольшого скандала — Юлия Галямина отказалась заходить в зал, пока туда не пропустят всю прессу и пришедших поддержать её Константина Котова (фигурант «московского дела») и Анну...