Замдиректора интерната в Новосибирске задержали за мошенничество
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
14:32, 31 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Замдиректора учреждения соцобслуживания в Новосибирске задержали по подозрению в хищении средств со счетов воспитанников, сообщает «Сиб.фм». По данным регионального главка, 29-летняя руководительница интерната похищала деньги с июня 2019 года по октябрь 2020 года. Вину она признала.
Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».
Фигурантка признала вину. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, — сообщили в полиции.
Дом подозреваемой обыскали, изъяли банковские документы, распечатки счетов и мобильные телефоны. Предварительно ущерб составил более 1 млн рублей. Правоохранители продолжают собирать доказательную базу и устанавливать соучастников преступления.
Обнаружено, что фигурантка дела похитила деньги под предлогом покупки жилья, а также завладела банковскими картами воспитанников.
Ранее по делу о мошенничестве и неуважении к суду признали виновным оппозиционера Алексея Навального. Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима, штрафу в размере 1,2 млн рублей, а также к 1,5 года ограничения свободы. В ходе прений сторон Навальный заявил о своей невиновности и необоcнованности запрошенного наказания.