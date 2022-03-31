Замдиректора интерната в Новосибирске задержали за мошенничество

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в результате внеплановых антикартельных проверок выявила признаки нарушения законодательства крупнейшими в РФ производителями сахара, сообщает пресс-служба ФАС. Под подозрение подпало ООО «Продимекс», предприятие подозревают в незаконной координации работы ретейлеров, что вызвало рост розничных цен на сахар. Против «Продимекса» возбудили уголовное дело.

Анализ документов, а также другой информации, полученной в ходе проверочных мероприятий, указывает на координацию компанией «Продимекс» деятельности торговых сетей в целях повышения розничных цен на сахар в условиях повышенного спроса,...