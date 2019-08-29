https://static.news.ru/photo/9676f71c-ca65-11e9-b90a-fa163e074e61_660.jpg Игорь Рудников Фото: profsoyuz.zhurnalistov/facebook.com

Второй обвиняемый в деле о покушении на калининградского журналиста Игоря Рудникова появился спустя три года после совершения преступления. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Как следует из сообщения в Telegram-канале ведомства, обвиняемого зовут Михаил Васюк. По версии следствия, он держал журналиста в тот момент, когда другой фигурант дела — экс-полицейский Алексей Каширин — наносил Рудникову удары ножом.

Васюк вину не признаёт, от дачи показаний отказывается, — говорится в сообщении.

Обвиняемый отбывает наказание в архангельской колонии по делу о двойном убийстве, за которое получил 12 лет заключения. Из места заключения его перевели в Северную столицу для производства следственных действий по новому составу.

Нападение двух злоумышленников на Игоря Рудникова произошло в марте 2016 года, когда он выходил из кафе. Журналист получил несколько ножевых ранений. Одного из нападавших, Алексея Каширина, нашли и в 2017 году отправили в колонию на девять лет.

На Игоря Рудникова в 2017 году завели уголовное дело о вымогательстве. Как считало следствие, он якобы требовал от главы калининградского СУ СК Виктора Леденева заплатить $50 тысяч, в противном случае обещая опубликовать «позорящие сведения» в своей газете «Новые колёса».

Как писал News.ru, в июне Московский суд Петербурга переквалифицировал дело Игоря Рудникова с вымогательства на самоуправство. Его приговорили к 550 часам обязательных работ и зачли назначенное наказание в срок, проведённый в СИЗО. Прокуратура требовала отправить его в колонию на 10 лет.