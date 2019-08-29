Второй обвиняемый в деле о покушении на калининградского журналиста Игоря Рудникова появился спустя три года после совершения преступления. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Как следует из сообщения в
Васюк вину не признаёт, от дачи показаний отказывается, — говорится в сообщении.
Обвиняемый отбывает наказание в архангельской колонии по делу о двойном убийстве, за которое получил 12 лет заключения. Из места заключения его перевели в Северную столицу для производства следственных действий по новому составу.
Нападение двух злоумышленников на Игоря Рудникова произошло в марте 2016 года, когда он выходил из кафе. Журналист получил несколько ножевых ранений. Одного из нападавших, Алексея Каширина, нашли и в 2017 году отправили в колонию на девять лет.
На Игоря Рудникова в 2017 году завели уголовное дело о вымогательстве. Как считало следствие, он якобы требовал от главы калининградского СУ СК Виктора Леденева заплатить $50 тысяч, в противном случае обещая опубликовать «позорящие сведения» в своей газете «Новые колёса».
Как писал News.ru, в июне Московский суд Петербурга переквалифицировал дело Игоря Рудникова с вымогательства на самоуправство. Его приговорили к 550 часам обязательных работ и зачли назначенное наказание в срок, проведённый в СИЗО. Прокуратура требовала отправить его в колонию на 10 лет.