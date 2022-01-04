«Задирал всех»: как убили бандита, на которого жаловались Путину

Жительница посёлка Умба Мурманской области рассказала «Газете.Ru», что криминального авторитета Виктора Тимченко убил местный житель после того, как бандит пригрозил родным мужчины насилием. Женщина добавила, что все жители понимали, что рано или поздно подобное произойдёт.

Это случилось в новогоднюю ночь. Виктор на поселковой ёлке ходил, задирал всех. Был с ножом. Пристал к одному нашему местному. Говорил, что его отца изнасилует, что он на коленях перед ним ползать будет. Парень не выдержал и зарезал его. Он сам потом пошёл в полицию и сдался. Молодой, ему лет 30. Семейный, положительный. Жалко его, — рассказала местная жительница.

Она добавила, что старший брат убитого авторитета насиловал местных мужчин, а полиция бездействовала. Жительница при этом назвала Виктора трусом, который собрал вокруг себя «слабохарактерных помощничков».

Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе арестованы двое подозреваемых в сбыте спиртосодержащей продукции, которой отравились насмерть три человека. Ещё один пострадавший был госпитализирован. Оба фигуранта уголовного дела заключены под стражу до 2 марта 2022 года.