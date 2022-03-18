Задержан третий похититель людей из-за пенсий в Приморье

Правоохранительные органы Приморья задержали ещё одного участника преступной группы, похищавшей людей ради пенсий. Также имеется пятая пострадавшая от действий злоумышленников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального СУ СК РФ.

18 марта стало известно о задержании двух женщин, которых заподозрили в похищении семьи из трёх человек в 2018 году в городе Арсеньев Приморского края ради присвоения себе их пенсий. По информации прокуратуры, они удерживали похищенных два года. Позже они также похитили четвёртого члена этой семьи, инвалида. Уголовное дело в отношении подозреваемых возбуждено по статье о похищении двух и более лиц, совершённое группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений.

Сообщается, что похищенных женщины заперли в одной из квартир в доме на улице Садовая и регулярно их избивали. Одной из подозреваемых 40 лет, другой 36.

В ходе расследования уголовного дела по факту похищения людей установлен и задержан еще один соучастник преступной группы. Им оказался 55-летний мужчина, — рассказал собеседник агентства.

Как полагает следствие, мужчина вместе с двумя женщинами приехал 21 октября 2019 года на автомобиле в село Чугуевка с целью похищения 49-летней женщины. В результате они её также заперли в квартире на улице Садовая до мая 2020 года.

Мотивом преступления стали пенсионные выплаты, которые получала женщина и которые всё это время забирали у неё фигуранты, — рассказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что женщина также является представителем семьи, членов которой изначально стали похищать подозреваемые.

Суд избрал в отношении одной из подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу. Вопрос о мере пресечения для двух других подозреваемых пока решается.