Юрист рассказал, как избавиться от чужого кредита

В первую очередь после того, как человек узнал про взятый на его имя кредит, нужно отметить, откуда это стало известно, сообщил юрист Юрий Капштык изданию «Слово и Дело». Хорошо бы записать разговор с представителями банка на диктофон, чтобы использовать его в полиции, посоветовал он.

Затем следует обратиться в выдавшую кредит организацию и взять копии всех документов, на основании которые его выдали.

При обращении в финансовую организацию установите имена сотрудников, которые оформляли кредит, и после этого обращайтесь в суд с требованием о признании кредита недействительным. Если у вас имеются доказательства, вам нужно определить, что с данным заявлением вы в банк не обращались, возможно вы были в командировке, в отпуске или просто в другом городе, а кредит был взят без вашего участия, — сказал Капштык.

Он добавил, что всё же лучше заранее защитить свои данные от мошенников. Не отправлять фото паспорта в соцсетях, проверять безопасность сайтов, которые запрашивают такие данные, и время от времени мониторить базу исполнительных производств службы судебных приставов. Юрист объяснил, что по микрозайму исполнительное производство могут начать в течение 10 дней, из-за чего человек о нём даже не узнает.

Проверить свою кредитную историю можно также на госуслугах.

Ранее юрист Илья Глушко в такой ситуации посоветовал обратиться в полицию и написать заявление по факту совершения мошеннических действий. К нему следует прикрепить имеющиеся доказательства и копию паспорта.