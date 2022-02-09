Юрист оценил шансы на условный срок признавшемуся в хищении кардиохирургу

Шансы кардиохирурга Евгения Покушалова, приговорённого к двум годам и шести месяцам заключения за хищение, получить условный срок не превышают 50%, заявил координатор фонда «Русь сидящая» (организация, исполняющая функции иностранного агента) Владимир Клопотов изданию Sobesednik.ru. По его мнению, в апелляционном суде защита может настоять на том, что врач не опасен.

Замдиректора Национального медицинского исследовательского центра имени Е.Н. Мешалкина Покушалов сразу пошёл на сделку со следствием, признал вину и помог выявить причастных.

Шансы на условное у Покушалова есть. Однако не думаю, что они превышают 50%. В принципе, суд первой инстанции, приговорив его к реальному лишению свободы, ничего не нарушил, поэтому, как мне представляется, тут всё зависит от его адвокатов. Если они смогут убедить апелляцию в том, что Покушалов не опасен и может исправиться без реального лишения свободы, тогда да — наказание может быть условным, — сказал Клопотов.

По версии следствия, Покушалов участвовал в преступной схеме, по которой руководство клиники похитило 1,9 млрд рублей на госзакупках, его обвинили по ч. 4 ст. 160 УК РФ.

Ранее сообщалось, что директора научно-исследовательской лаборатории развития налоговой системы РАНХиГС Наталью Корниенко объявили в розыск по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой. По данным следствия, Корниенко причастна к эпизоду с хищением 20 млн рублей, выделенных из на реализацию федерального проекта «Учитель будущего».