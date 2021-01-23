Вора в законе Зюзю выдворили с Украины

https://static.news.ru/photo/46c36e20-5e26-11eb-af79-fa163e074e61_660.jpg Фото: UA.National.Police/facebook.com

На Украине задержали предполагаемого криминального авторитета Зюзю и выдворили его с территории страны. Речь идёт об уроженце Электростали Владимире Озерском, который прибыл в Киев, чтобы встретиться с «коллегами» из криминальной среды. Об этом сообщила украинская нацполиция.

По данным полицейских, 39-летний Зюзя на Украине собирался решить вопрос по денежным потокам, полученным «от совершения имущественных преступлений». Он попал в страну нелегально, минуя официальные пункты пропуска. Когда Озерского задержали, его доставили в миграционную службу, а потом выдворили и запретили въезд на Украину на несколько лет.

По информации из открытых источников, дважды судимый уроженец Электростали был «коронован» в 2008 году, но уже в 2014-м был лишён титула вора в законе.

Ещё один криминальный авторитет был ранее задержан в Новосибирской области. В отношении 36-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по факту занятия высшего положения в преступной иерархии, сообщал NEWS.ru.