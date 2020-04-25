«Вора в законе» арестовали сразу после выхода из колонии

https://static.news.ru/photo/3b096c32-86fa-11ea-b631-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции задержали «вора в законе» сразу после освобождения из колонии в Челябинской области. Он помещён под арест.

Мужчина подозревается в причастности к разбойным нападениям, которые были совершены в столичном регионе в 2014 и 2015 годах. По версии следствия, он курировал молдавские преступные группировки, которые были замешаны в этих и других противоправных деяниях.

В колонии подозреваемый отбывал наказание за другое преступление. До этого он был неоднократно судим в РФ и объявлен в международный розыск по запросу правоохранительных органов Молдавии, сообщается на сайте МВД России.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-сотрудник ФСБ Игорь Фролов был задержан по делу о взятке после доноса криминального авторитета Миро Амадяна. Ранее силовик оказывал поддержку преступнику, а после ухода из ФСБ начал против него информационную войну.