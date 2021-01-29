Вор-альпинист обокрал квартиры в Петербурге на 20 млн рублей

https://static.news.ru/photo/094e94a8-62d5-11eb-9237-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в квартирных кражах на общую сумму свыше 20 млн рублей. Преступления он совершал с помощью альпинистского снаряжения.

Кражи совершались в период с февраля 2020 года по январь 2021-го. Как было установлено полицией, 38-летний ранее судимый петербуржец действовал по одной схеме — забирался на многоэтажные дома и взламывал стеклопакеты. За один раз он обворовывал несколько квартир, расположенных на разных этажах вплоть до 17-го.

Злоумышленник похищал в основном деньги в различной валюте, банковские карты, ювелирные украшения, портативную технику. В одной из квартир он украл травматический пистолет с патронами.

Часть имущества, а также орудия взлома и альпинистское снаряжение у него изъяты. Сам подозреваемый находится под арестом. По всем фактам краж возбуждены уголовные дела по ч. 3 и 4 статьи 158 УК РФ, сообщается на сайте главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Ранее NEWS.ru писал, что в Северной столице задержали мужчину, похитившего из научного института на Дворцовой набережной археологические находки. В общей сложности он украл 26 предметов на сумму в 5 млн рублей.