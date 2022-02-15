Вооружённые нападения в России связали с бездействием полиции

Вооружённые нападения в России вызваны в том числе бездействием полиции, заявил подполковник ФСБ в отставке, вице-президент международной антитеррористической ассоциации «Альфа» Алексей Филатов «Радио 1». Безнаказанность провоцирует преступников снова нарушать закон, объяснил он.

Если происходит какая-то бытовая кража, то достучаться до людей в погонах очень тяжело. Я утверждаю это не голословно, а по опыту моих знакомых. Заставить даже принять заявление о краже телефона в метро, например, чрезвычайно сложно. Хотя там всюду камеры и сам телефон можно отследить. И возникает такая цепочка: человек украл, его не поймали, ещё что-то украл — то же самое. Тогда он убеждается в своей безнаказанности, собирается с друзьями, находит объект для грабежа — и происходит более масштабное преступление, — сказал Филатов.

Он добавил, что именно ответственный подход к каждому правонарушению поможет уменьшить количество преступлений и в том числе вооружённых грабежей. Работать эффективно, по его мнению, полицейские могут, если заинтересованы лично или если заставит начальство.

Второй причиной таких преступлений Филатов считает обнищание многих граждан.

Ранее трое мужчин с пистолетами напали на стоматологическую клинику в подмосковном Подольске, вынесли из сейф и кассовый аппарат с деньгами. Они задержаны, и возбуждено уголовное дело по статье о разбое.