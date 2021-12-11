Видеоролик помог задержать участников потасовки у метро «Комсомольская»

В Москве задержаны трое уроженцев Кузбасса, избивших 5 декабря мужчину в подземном переходе около станции метро «Комсомольская». Преступники были задержаны благодаря видеоролику с дракой, опубликованному в соцсетях. Ими оказались жители Кемеровской области 1995, 1996 и 1998 годов рождения. Опознать нападавших помогли камеры видеонаблюдения, передает ТАСС сообщение пресс-службы ГУ Министерства внутренних дел РФ по Москве.

Полицейскими задержаны трое граждан России, жителей Кемеровской области 1998, 1996 и 1995 годов рождения. Они доставлены в территориальное подразделение органа внутренних дел, — говорится в уведомлении.

По словам свидетелей преступления, пострадавший мужчина вступился за молодую пару, к которой приставали хулиганы, и был жестоко избит. По факту драки возбуждено уголовное дело по 2 ч. ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору). Прокуратура забрала дело из ОВД и передала в территориальный орган столичного управления Следственного комитета России.

Ранее сообщалось об ошибке в СМИ, где было опубликовано фото полного тёзки преступника, открывшего стрельбу в московском МФЦ. Фото настоящего виновника Сергея Глазова опубликовал Теlegram-канал РБК.