Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Правоохранительными органами задержан гражданин, подозреваемый в нанесении несовместимых с жизнью травм бездомному мужчине в столичном районе Северное Тушино.

Тело жертвы 1976 года рождения было обнаружено 27 августа в одном из домов по улице Героев Панфиловцев, на следующий день полицейские задержали подозреваемого 1983 года рождения, передаёт АГН «Москва».

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».

Как писал News.ru ранее, в СК РФ по Калужской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту убийства 92-летнего ветерана ВОВ. Сотрудники правоохранительных органов задержали 34-летнего жителя Малоярославца. По версии следствия, он убил ветерана с целью ограбления.

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