https://static.news.ru/photo/38f37ade-ca1f-11e9-ba49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Правоохранительными органами задержан гражданин, подозреваемый в нанесении несовместимых с жизнью травм бездомному мужчине в столичном районе Северное Тушино.

Тело жертвы 1976 года рождения было обнаружено 27 августа в одном из домов по улице Героев Панфиловцев, на следующий день полицейские задержали подозреваемого 1983 года рождения, передаёт АГН « Москва ».

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».

Как писал News.ru ранее, в СК РФ по Калужской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту убийства 92-летнего ветерана ВОВ. Сотрудники правоохранительных органов задержали 34-летнего жителя Малоярославца. По версии следствия, он убил ветерана с целью ограбления.