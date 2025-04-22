В Выборге подросток три месяца насиловал шестилетнего мальчика

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В городе Выборге Ленинградской области в полицию поступило заявление от 48-летней матери шестилетнего мальчика, сообщает АН «Оперативное прикрытие». Она обвинила 13-летнего подростка в неоднократном изнасиловании ее сына.

По словам заявительницы, с октября по декабрь 2024 года в квартире на улице Гагарина в Выборге 13-летний подросток совершал насильственные действия сексуального характера в отношении шестилетнего мальчика. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 21 апреля в полицию поступило заявление отца 14-летней петербурженки. Мужчина сообщил, что днем ранее в квартире на улице Нахимова мужчина по имени Леонид изнасиловал его дочь, ученицу восьмого класса. Мужчину задержали в тот же день у дома № 40 по улице Кораблестроителей. Подозреваемым оказался 20-летний петербуржец. Молодого человека доставили в полицию и поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого стало известно, что в Иркутске следователи взялись за мужчину, который оформил опеку над несколькими учениками коррекционной школы. Выяснилось, что у того были отнюдь не филантропические мотивы, когда он брал себе на воспитание несовершеннолетних с особенностями развития.