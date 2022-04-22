В Воронежской области жестоко убили двоих детей

В Воронежской области в селе Терновка женщина подозревается в убийстве двух несовершеннолетних сыновей из-за плохого поведения, передаёт Telegram-канал «112». По данным Telegram-канала, убитым мальчикам семь и восемь лет. Отмечается, что в преступлении мог участвовать родной брат подозреваемой.

По предварительным данным, дети баловались, тогда 28-летняя мать Вероника Тимофеева и ее 32-летний родной брат Константин Тимофеев решили избавиться от малышей, — говорится в сообщении.

Согласно информации «112», оба подозреваемых на данный момент находятся на допросе в Следственном комитете. По предварительным данным, способы убийства школьников были различны: одного утопили в ванной, второму разбили голову молотком.

Уточняется, что в квартире находился пятилетний брат мальчиков. Ребёнка не тронули, потому что, как пишет источник, он спал.

Ранее сообщалось, что на улице в Кызыле нашли двух девочек в возрасте 9 и 14 лет с тяжёлыми травмами. К моменту обнаружения одна из них уже была мертва, вторая скончалась в больнице.

В январе этого года в Костроме задержали двух мужчин, которых подозревают в изнасиловании и убийстве пятилетней девочки, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. По данным следствия, 4 января девочка вышла на улицу Северной Правды в Костроме на прогулку, откуда её забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении.