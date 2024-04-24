В Уэльсе арестовали девочку-подростка после нападения с ножом в школе

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Британская полиция задержала девочку-подростка по подозрению в покушении на убийство. Подозреваемая напала на людей с ножом в средней школе в Уэльсе, передает телеканал Sky News. В правоохранительных органах сообщили, что в больнице с ножевыми ранениями находятся двое учителей и одна из школьниц.

Полученные ими травмы не представляют угрозы для жизни, — говорится в заявлении суперинтенданта полицейского управления Кармартеншира Росс Эванс, транслируемом на телеканале.

Сведения об инциденте в школе города Амманфорд, где учатся около 1,5 тысячи детей, поступили в полицию в 11:20 (13:20 мск). Девочка успела ранить троих до того, как школу оцепили в целях безопасности. Ученикам и преподавателям было рекомендовано оставаться в здании. Оцепление сняли спустя четыре часа, а родители смогли забрать своих детей домой. В настоящий момент подросток, напавший на школьников, находится под стражей.

Полиция обратилась к пользователям соцсетей с просьбой удалить и не распространять видео, где сотрудники школы разнимают двух девочек в школьной форме и оказывают первую помощь одной из них. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на своей странице в Twitter (X) написал, что потрясен сообщением о произошедшем. Политик пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Жительница Бразилии ранее получила 14 недель тюремного заключения за преследование британского певца Гарри Стайлза. Девушка в течение месяца отправила исполнителю 8000 открыток и писем.