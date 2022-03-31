В Тульской области задержали похитительницу 5 кг сахара у пенсионерки

В городе Алексин Тульской области правоохранители задержали подозреваемую в хищении 5 кг сахара у 73-летней женщины. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального управления МВД России. По информации полицейских, пенсионерка сообщила в дежурную часть о том, что в собственном подъезде неизвестная отняла у нее 5-килограммовый мешок с сахаром.

В Алексине сотрудниками полиции задержана подозреваемая в хищении сахара. Женщина призналась в содеянном. Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж»​, — говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что подозреваемая, проживающая на одной улице с потерпевшей, нигде не работает и ранее неоднократно была судима. Также сообщается, что сахар пенсионерке вернули.

В марте Россияне начали стихийно скупать сахар в магазинах. Соцсети и мессенджеры полны видеороликов, как люди дерутся из-за этого продукта. Цены на него начали стремительно расти.

Позже Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в результате внеплановых антикартельных проверок выявила признаки нарушения законодательства крупнейшими в РФ производителями сахара. Под подозрение подпало ООО «Продимекс», предприятие подозревают в незаконной координации работы ретейлеров, что вызвало рост розничных цен на сахар. Против «Продимекса» возбудили уголовное дело.