В США арестовали россиянина за крупнейшую кражу биткоинов

В США взяли под стражу гражданина США и России Илью Лихтенштейна и его супругу, гражданку США, Хизер Морган по обвинению в краже биткоинов в 2016 году. Тогда, предположительно, с криптовалютной биржи Bitfinex было украдено более 119 тысяч биткоинов, говорится на сайте департамента юстиции США. Сумма кражи в долларах составила примерно 4,5$ млрд.

Полиция США смогла изъять у пары только 94 тысячи биткоинов на сумму более $3,5 млрд.

Суд обвиняет Лихтенштейна во взломе операционной системы Bitfinex в 2016 году и проведении свыше двух тысяч незаконных транзакций. Уточняется, что из всей похищенной суммы за последние пять лет «отмыть» Лихтенштейн и Морган сумели только 25 тысяч биткоинов.

Суд также обвинил пару в заговоре с целью отмывания денег и обмане Соединённых Штатов. За подобные преступления предусматривается лишение свободы на срок около 25 лет.

Отмечается, что изъятая сумма в биткоинах стала рекордной в истории США.

Ранее стало известно, что Министерство юстиции США нашло и вернуло большую часть выкупа, уплаченного трубопроводной компанией Colonial Pipeline хакерам, которые взломали её сеть, заявила заместитель генпрокурора Лиза Монако. По словам Монако, в общей сложности было изъято 63,7 биткоина (примерно $2,3 млн).