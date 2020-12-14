В Сочи по обвинению в коррупции предстанут перед судом бывшие чиновники

https://static.news.ru/photo/36c985ec-3e30-11eb-b07e-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Рыков Фото: Администрация города Сочи/vk.com

Бывший первый заместитель мэра Сочи Анатолий Рыков, экс-замглавы города Сергей Юрин, бывшие заместитель начальника правового управления горадминистрации Андрей Левентюк и адовкат Николай Гребенюк в качестве обвиняемых предстанут перед судом.

Экс-чиновникам и бывшему юристу инкриминируют взяточничество, общий размер полученных незаконным путём сумм оценивается в 120 млн рублей, сообщает Генеральная прокуратура РФ. Следствие считает, что в период с 2015 по 2018 год обвиняемые в составе организованного сообщества получали взятки от предпринимателей Кубани за предоставление земельных участков и выдачу разрешений на строительство.

Генпрокуратура уже утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.