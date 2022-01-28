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Криминал

В СК проверят экс-начальника управления «Жилищника» по делу о взятке

17:14, 29 января 2022
В СК проверят экс-начальника управления «Жилищника» по делу о взятке Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Следственный комитет по Москве занялся проверкой экс-начальника управления ГБУ «Жилищник» Александра Григорьева, который подозревается в размещении «фермы» для добычи криптовалюты на автобазе ведомства, сообщает Telegram-канал Mash. Его подозревают в получении взятки.

Следствие полагает, что некий криптобизнесмен дал Григорьеву взятку в размере 100 тысяч рублей, чтобы он позволил оборудовать автопарк для майнинга (добычи криптовалюты). Ввиду того, что процесс добычи криптовалюты с помощью майнинг-ферм требует потребление большого количества электроэнергии, жители района Аэропорт, на территории которого были размещены фермы, могли сталкиваться с внезапными проблемами с электричеством.

В данный момент правоохранительные органы проверяют Григорьева по статье «получение взятки». Если вина будет признана, ему и его подельникам грозит тюремный срок до восьми лет.

Ранее Симоновский районный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России в отношении бывшего прокурора Раменского городского округа Подмосковья Константина Томбулова и его соучастников в обращение в доход государства имущества, которое оценивается в 749 млн рублей. Следствием установлено, что экс-прокурор незаконно завладел более 240 земельными участками, двумя дорогостоящими квартирами в Москве и прочим имуществом.

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