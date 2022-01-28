В СК проверят экс-начальника управления «Жилищника» по делу о взятке

Следственный комитет по Москве занялся проверкой экс-начальника управления ГБУ «Жилищник» Александра Григорьева, который подозревается в размещении «фермы» для добычи криптовалюты на автобазе ведомства, сообщает Telegram-канал Mash. Его подозревают в получении взятки.

Следствие полагает , что некий криптобизнесмен дал Григорьеву взятку в размере 100 тысяч рублей, чтобы он позволил оборудовать автопарк для майнинга (добычи криптовалюты). Ввиду того, что процесс добычи криптовалюты с помощью майнинг-ферм требует потребление большого количества электроэнергии, жители района Аэропорт, на территории которого были размещены фермы, могли сталкиваться с внезапными проблемами с электричеством.

В данный момент правоохранительные органы проверяют Григорьева по статье «получение взятки». Если вина будет признана, ему и его подельникам грозит тюремный срок до восьми лет.