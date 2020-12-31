Видео нападения на полицейских в столице Чечни появилось в Сети

https://static.news.ru/photo/ce4e5ef2-4c2b-11eb-93b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: noh_che/Instagram.com

Момент нападения на сотрудников полиции двоих злоумышленников с ножами в Грозном был зафиксирован двумя камерами видеонаблюдения. Видеозапись произошедшего появилась в Интернете.

Ролик опубликовал в соцсетях директор ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов. На кадрах видно, что один из нападавших подходит к одному из стражей порядка Магомеду Джабраилову и начинает наносить ему удары ножом. Злоумышленник ранил полицейского 12 раз, сообщает телеканал «360».

После этого злоумышленник бросается ко второму полицейскому, но тот оказывает сопротивление. Подоспевший на помощь сотрудник ГИБДД застрелил нападавшего.

Нападение произошло 28 декабря. В результате один из полицейских погиб, второй госпитализирован. Оба нападавших ликвидированы — первый умер на месте преступления, второй — в больнице. Их личности установили. Это два брата, уроженцы Ингушетии Хасан и Хусейн, которые в 2012 году переехали в Чечню и работали в одной из пекарен.

Родственники нападавших записали видео, в котором потребовали доказательств того, что они атаковали силовиков. По мнению представителей тейпов, погибшие в перестрелке не были боевиками, их спровоцировали стражи порядка, после чего убили из огнестрельного оружия и выдали за террористов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг это утверждение. Он также приказал спикеру парламента Магомеду Даудову объявить кровную месть родным напавших на полицейских.

Как писал NEWS.ru, ответственность за нападение в Грозном взяла на себя запрещённая в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ). Каких-либо доказательств своей причастности к произошедшему боевики не предъявили.