В Санкт-Петербурге мужчина изнасиловал восьмиклассницу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге 21 апреля в полицию поступило заявление отца 14-летней петербурженки, сообщает АН «Оперативное прикрытие». Мужчина сообщил, что днем ранее в квартире на улице Нахимова мужчина по имени Леонид изнасиловал его дочь, ученицу восьмого класса.

Мужчину задержали в тот же день у дома № 40 по улице Кораблестроителей. Подозреваемым оказался 20-летний петербуржец. Молодого человека доставили в полицию и поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в городе Никольское Ленинградской области мужчина в ночь с 20 на 21 апреля надругался над соседкой, которой помог открыть дверь в квартиру с электронным замком. Злоумышленник потребовал от 26-летней девушки 500 рублей за свои услуги, но когда она разменяла наличные и пришла к нему в квартиру, он закрыл за ней дверь. Насильник схватил девушку за шею и поволок в комнату, где бросил на диван, раздел и дважды надругался над ней, несмотря на возражения и сопротивление. После случившегося девушка обратилась в правоохранительные органы с заявлением об инциденте.