В России от рук преступников с начала года погибли 16 тысяч человек

За восемь месяцев 2021 года в результате преступлений погибли почти 16 тысяч человек. Еще более 22 тысяч пострадали. Это следует из статистических данных МВД. При этом, в ведомстве отмечают, что оперативная обстановка в стране стабильная.

Всего в России с января по август текущего года зарегистрировано более 1,3 млн преступлений. Это на 0,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В большинстве регионов страны фиксируется снижение правонарушений.

В результате преступных посягательств погибли 15,8 тыс. человек, здоровью 22,2 тыс. человек причинен тяжкий вред, - говорится в материалах.

37% погибших (почти 6 тысяч человек) приходится на преступления, совершенные в сельской местности. В городах и поселках городского типа тяжкий вред здоровью был причинен 67% (15 тысяч человек). Там же регистрируется абсолютное большинство (80,9%) всех преступлений.

Чаще всего в стране совершается хищений (54%). Более 3 тысяч преступлений было совершено с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств.

При этом, по данным МВД, число грабежей сократилось по сравнению с аналогичным период прошлого года на 19%, разбоев - на 18,5%, квартирных краж - на 18,3%, краж транспортных средств - на 25,8%. Уменьшилось и колличество противоправных деяний против личности по таким составам, как убийство и покушение на убийство – на 8,4%, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – на 11,9%. В то же время, удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений увеличился на 1% – до 28,4%.

Общий ущерб от преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 300 млрд рублей.

В пресс-релизе ведомства отмечается, что такие статистические данные свидетельствуют о стабильности оперативной обстановки на территории страны.

Ранее стало известно, что руководитель СКР Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела об изнасиловании 12-летней девочки в Первоуральске, одним из фигурантов которого является участковый уполномоченный полиции. Об этом сообщается на сайте ведомства.