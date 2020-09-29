В подмосковном Одинцове неизвестный нападает на девушек

В районе жилищного комплекса «Одинцовский парк» в 9 микрорайоне подмосковного Одинцова было совершено три нападения на девушек.
Во всех случаях потерпевшие смогли вырваться, а нападавший скрылся, рассказали местные жители NEWS.ru.
По рассказам девушек, мужчина при нападении применяет силу: душит, угрожает свернуть шею и пытается куда-то увести, при этом он не берёт деньги и ценные вещи.
По информации NEWS.ru, троим девушкам удалось вырваться: одна укусила нападавшего, ещё одной помог прибежавший на крик мужчина.
Потерпевшие обратились в полицию, сотрудники правоохранительных органов взяли со свидетелей показания.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в польском городе Зелёная Гура 17-летняя ученица местного лицея напала с ножом на других учащихся, три девочки получили не угрожающие жизни ранения.
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