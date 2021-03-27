В Подмосковье мужчина ударил подростка ножом около 40 раз

https://static.news.ru/photo/373f8844-8fb3-11eb-8a0a-96000091f725_660.jpg Фото: mosobl.sledcom.ru

В подмосковном Солнечногорске 26-летний мужчина убил 15-летнего школьника, нанеся ему 38 ударов ножом. Подозреваемого задержали при попытке скрыться, уехав во Владимирскую область.

Преступление было совершено 25 марта. Проживавший в Зеленограде подросток после занятий в школе поехал гулять в Солнечногорск. Там он познакомился с мужчиной, который предложил пойти к нему в квартиру. Дома злоумышленник нанёс школьнику удары ножом в область туловища и конечностей, от которых тот скончался на месте.

По факту инцидента следователи СКР по Московской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство). Мужчине предъявлено обвинение, он заключён под стражу.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Обвиняемый допрошен, назначено проведение ряда экспертиз. В ходе расследования установлено, что ранее мужчина был неоднократно судим, сообщается на сайте ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что в Ростовской области 12-летний мальчик погиб в результате огнестрельного ранения. Рядом с его телом было найдено охотничье ружьё «Сайга», два патрона и одна стреляная гильза. Предполагается, что подростка случайно застрелил его сверстник во время игры с оружием, принадлежащим отцу одного из мальчиков.