В Подмосковье из фуры украли шоколад на 6 млн рублей

Злоумышленники обокрали в подмосковном Долгопрудном фуру, гружённую шоколадом. В общей сложности ворам удалось унести сладостей на 6 млн рублей.
О пропаже в полицию сообщила предпринимательница из Мытищ, которой принадлежал ценный груз. Водитель, доставлявший шоколад из Краснодарского края в Мытищи, по указанию диспетчера заехал в Долгопрудный на стоянку,
Полиция завела уголовное дело по факту пропажи сладостей по статье 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).
Как сообщал NEWS.ru, неустановленные злоумышленники похитили 39 радиостанционных блоков из самолёта Ил-80, который был доставлен для плановых работ на аэродром Таганрог-Южный. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. По мнению специалистов, воры могли узнать секретную техническую информацию, относящуюся к государственной тайне.