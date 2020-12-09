В Подмосковье из фуры украли шоколад на 6 млн рублей

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Злоумышленники обокрали в подмосковном Долгопрудном фуру, гружённую шоколадом. В общей сложности ворам удалось унести сладостей на 6 млн рублей.

О пропаже в полицию сообщила предпринимательница из Мытищ, которой принадлежал ценный груз. Водитель, доставлявший шоколад из Краснодарского края в Мытищи, по указанию диспетчера заехал в Долгопрудный на стоянку, передаёт телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Совокупная сумма ущерба составила 6 131 560 руб.

Полиция завела уголовное дело по факту пропажи сладостей по статье 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

Как сообщал NEWS.ru, неустановленные злоумышленники похитили 39 радиостанционных блоков из самолёта Ил-80, который был доставлен для плановых работ на аэродром Таганрог-Южный. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. По мнению специалистов, воры могли узнать секретную техническую информацию, относящуюся к государственной тайне.