В Подмосковье мужчина похитил и изнасиловал собаку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудник полиции на дежурстве

В подмосковном поселке городского типа Томилино изнасиловали пса породы джек-рассел-терьер по кличке Джек, сообщает Telegram-канал «Ньюсач». Хозяева просят соседей посмотреть камеры видеонаблюдения за период с 09:00 до 23:00 от 19 апреля, чтобы установить, кто мог надругаться над животным. Уточняется, что здоровью пса нанесен непоправимый урон.

На улице Пионерской украли собаку. Джеку нанесли резаную рану вокруг анального отверстия, повредили прямую кишку. Изнасиловали в презервативе, ветеринары сказали, что это сделал человек. Нашли его на улице Гаршина, в подъезде дома № 6, — рассказали хозяева.

Пса нашли ночью местные жители и приютили. Тот прижимал хвост. На первичном обследовании ветеринары заявили, что «действовал профессионал», судя по тому, как насильник оперировал ножом.

Ранее сообщалось, что в деревне Ильино Калужской области волонтеры спасают пса, которого недавно обнаружили лежащим на пустыре с палкой в заднем проходе. Сторож, который нашел собаку, самостоятельно извлек инородный предмет, и животное два дня ходило без медпомощи. В итоге волонтеры отвезли его в ветеринарный центр в Обнинске, где пес находится по сей день. Четырехлапому дали кличку Фелиз.