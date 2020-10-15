В Петербурге школьница подозревается в убийстве бабушки

https://static.news.ru/photo/c703e578-0f99-11eb-bd1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: spb.sledcom.ru

Силовики в Санкт-Петербурге задержали 15-летнюю школьницу. Ей предъявили обвинение в убийстве 78-летней бабушки.

По версии следствия, 14 октября в одном из домов по Ланскому шоссе девочка нанесла бабушке три удара ножом в область живота, а также множество ударов в области головы и туловища. Пожилая женщина скончалась. Мотивом названы «внезапно возникшие личных неприязненные отношения» к родственнице.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении школьницы, сообщает СК РФ.

NEWS.ru писал, что петербургский историк Олег Соколов объяснил, почему убил свою возлюбленную Анастасию Ещенко, а также рассказал подробности интимной жизни с ней.