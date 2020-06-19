В Петербурге беглого вора отправили в колонию строгого режима

Прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга поддержала государственное обвинение в отношении 44-летнего Шавката Султанова, который совершил побег из мест лишения свободы в декабре 2019 года.
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Султанов впервые попал в колонию в 2018 году, будучи признанным виновным в краже телефона, планшета и кошелька. 9 декабря 2019 года после рассмотрения вопроса о переводе в более строгие условия задержания вор сбежал. На свободе он пробыл три дня — 12 декабря его задержали в посёлке Мурино Ленинградской области. Срок за кражу Султанов должен был отбыть к сентябрю 2022 года, однако теперь ему предстоит задержаться в местах лишения свободы.
Как писал NEWS.ru, в мае военные следователи нашли в Тюмени мужчину, который в 2004 году сбежал из воинской части, где проходил службу.
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